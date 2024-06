धीरे-धीरे लागू होगा सिस्‍टम

NHAI की योजना मौजूदा FASTag इकोसिस्टम की जगह GNSS-आधारित ETC सिस्‍टम को इंटीग्रेट करने की है. शुरुआत में, एक हाईब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा. जहां RFID- बेस्‍ड ETC और GNSS-बेस्‍ड ETC दोनों एक साथ संचालित होंगे. टोल प्लाजा पर डेडिकेटेड GNSS-लेन होंगे, जिससे ट्रैकिंग सिस्‍टम लैस गाड़ियां गुजर सकेंगी. जैसे-जैसे GNSS-बेस्‍ड सिस्‍टम का विस्‍तार होता जाएगा, टोल प्लाजा पर सभी लेन आखिरकार GNSS लेन में बदल जाएंगी.