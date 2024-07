शेयर बाजार के जौहरी थे झुनझुनवाला

राकेश झुनझुनवाला, शेयर मार्केट के जौहरी माने जाते रहे. इतने पारखी थे कि वे जिस भी स्‍टॉक में हाथ लगाते, उसकी ग्रोथ तय थी. हालांकि इसके पीछे कोई जादू नहीं थ, बल्कि उनका गहरा अध्‍ययन, बेहतर समझ और मार्केट स्‍ट्रैटेजी थी.

उन पर लिखी बायोग्राफिकल किताब 'द बिग बुल ऑफ दलाल स्‍ट्रीट' (The Big Bull of Dalaal Street: How Rakesh Jhunjhunwala Made His Fortune) के अनुसार, बाजार के भीतर उनका प्रभाव इतना ज्‍यादा था कि कई लोग उनके समर्थित स्‍टॉक में आंख मूंद कर निवेश करते रहे और फायदे में भी रहे.