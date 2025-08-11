NDTV Profit हिंदी
Follow usNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी
ADVERTISEMENT

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गिरावट जारी, पहली तिमाही नतीजों के बाद से 30% टूटा

सोमवार को भी शेयर में 15% से ज्यादा की गिरावट है. बाजार कंपनी के नतीजों और उसके गाइडेंस से निराश है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:57 AM IST, 11 Aug 2025NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में 20% की गिरावट दर्ज करने के बाद से अब तक के कारोबार में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. यही नहीं कंपनी का शेयर आज भी 15% से ज्यादा लुढ़का है.

कंपनी की आय 14% बढ़कर 1,504 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 1,321 करोड़ रुपये थी. मगर शुद्ध लाभ में 20% की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के 83.7 करोड़ रुपये के मुकाबले 67 करोड़ रुपये पर आ गया है.

कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 7.2% घटकर 121 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 131 करोड़ रुपये से कम है. एबिटा मार्जिन में भी गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के 9.9% की तुलना में इस वर्ष 8.1% रहा.

कम गर्मी, बढ़ती लागत से मुनाफा घटा

कंपनी मुख्य रूप से एयर कंडीशनर बनाने का काम करती है. मगर इस बार जल्द आए मॉनसून ने गर्मी कम कर दी है. इसका असर कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली सभी कंपनियों पर पड़ा है. वोल्टास के नतीजे भी खराब रहे है. ऐसे में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कैसे बच पाती.

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर का भाव

NSE पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर आज के कारोबार में लगभग 15% गिरकर 500 रुपये प्रति शेयर पर आ गया है. हालांकि पिछले शुक्रवार ये शेयर 30 परसेंट से ज्यादा टूटा है. पिछले 12 महीनों में इसमें 17.76% की बढ़ोतरी है और इस साल अब तक 48.31% की गिरावट आई है. रिलेटिव स्ट्रेन्थ इंडेक्स 19.5 पर था.

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले 11 विश्लेषकों में से सात ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है, तीन ने 'होल्ड' करने की सलाह दी है, और एक ने 'बेचें' की सलाह दी है. इस शेयर के लिए 12 महीने के विश्लेषकों का सर्वसम्मत लक्ष्य मूल्य 821.1 रुपये है, जो 64.1% की वृद्धि दर्शाता है.

NDTV Profit हिंदीALSO READ

NDTV Profit हिंदीRELATED COVERAGE

वोल्टास के शेयर तीन महीने के निचले स्तर पर, ठंडी गर्मी ने पहली तिमाही को किया खराबNDTV Profit हिंदी

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT