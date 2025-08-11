पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गिरावट जारी, पहली तिमाही नतीजों के बाद से 30% टूटा

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में 20% की गिरावट दर्ज करने के बाद से अब तक के कारोबार में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. यही नहीं कंपनी का शेयर आज भी 15% से ज्यादा लुढ़का है.

कंपनी की आय 14% बढ़कर 1,504 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 1,321 करोड़ रुपये थी. मगर शुद्ध लाभ में 20% की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के 83.7 करोड़ रुपये के मुकाबले 67 करोड़ रुपये पर आ गया है.

कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 7.2% घटकर 121 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 131 करोड़ रुपये से कम है. एबिटा मार्जिन में भी गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष के 9.9% की तुलना में इस वर्ष 8.1% रहा.