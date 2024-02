यस बैंक, इंडसइंड बैंक समेत 6 बैंकों में 9.5% हिस्सा खरीदने के लिए HDFC बैंक ग्रुप को मिली RBI की मंजूरी

इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank Ltd.), यस बैंक (Yes Bank Ltd.) में अधिकतम कुल 9.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए HDFC बैंक ग्रुप को रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा 4 और बैंकों एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक और सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी रेगुलेटर की ओर से मिली है.