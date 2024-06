AI इवेंट मई की शुरुआत में एक सकारात्मक तिमाही रिपोर्ट के बाद आया, जब Apple ने 110 बिलियन डॉलर की बायबैक प्‍लान की भी घोषणा की, जो कि अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक कार्यक्रम है.

मजबूती के बावजूद चुनौती

हालिया मजबूती के बावजूद, डेवलपमेंट को लेकर चिंताओं ने बाकी बड़ी टेक कंपनियों के सापेक्ष Apple के लाभ को सीमित कर दिया है. गुरुवार की रैली ने 2024 में Apple के लाभ को 11% तक बढ़ा दिया, जो कि नैस्डैक 100 इंडेक्स के 16% की बढ़त से कम है. AI एक्सपोजर वाले मजबूत स्टॉक्‍स (जिनमें Microsoft, Amazon.com Inc., Alphabet Inc. और Meta Platforms Inc. शामिल हैं) ने इस साल Apple से बेहतर प्रदर्शन किया है. Nvidia 160% से अधिक बढ़ गया है.