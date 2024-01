Apple vs Masimo: पेटेंट लड़ाई में फिलहाल एप्पल को राहत नहीं, अब सीरीज-9 वॉच को बिना ब्लड ऑक्सीजन फीचर के साथ बेचेगी कंपनी

एप्पल गुरुवार से सीरीज 9 (Apple Series 9) और अल्ट्रा 2 (Ultra 2) वॉच की बिक्री अमेरिका में फिर से शुरू करने वाली है. लेकिन इस बार वॉच में ब्लड ऑक्सीजन फीचर नहीं होगा.

दरअसल मैसिमो कॉर्प के साथ ब्लड ऑक्सीजन फीचर के पेटेंट से जुड़ी कानूनी लड़ाई में एप्पल को झटका लगा है.

कंपनी ने कहा कि गुरुवार से बदलाव वाले मॉडल्स की बिक्री इसके रिटेल और ऑनलाइन स्टोर से शुरू हो जाएगी. नए मॉडल्स में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग टूल तो होगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा.

कोर्ट में नहीं मिली एप्पल को राहत

इससे पहले 'US Court Of Appeal' ने एप्पल US इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन द्वारा आयात पर लगाए गए बैन के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. एप्पल ने आयात पर बैन को कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील की थी. फैसले का मतलब हुआ कि जब तक प्रतिबंध पर पूरी सुनवाई होगी, तब तक एप्पल ब्लड ऑक्सीजन लेवल फीचर के साथ घड़ियां नहीं बेच पाएगी. एप्पल के अनुमान के मुताबिक ये सुनवाई एक साल तक चल सकती है.

पिछले हफ्ते ही अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने उन घड़ियों की डिजाइन के आयात को अनुमति दी है, जिनमें ये फीचर नहीं है.

क्या बोली कंपनी?

कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा, 'सुनवाई के लंबित रहने के दौरान एप्पल फैसले का पालन करने की कोशिश कर रही है, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम डिसरप्शन के साथ ग्राहकों को एप्पल वॉच मिल पाएं.'

कंपनी ने आगे कहा, 'एप्पल की अपील पर सुनवाई जारी है. हमारा मानना है कि US Court Of Appeals For The Federal Circuit, USITC के फैसले को पलट सकता है. हम USITC के फैसले से पूरी तरह असहमति रखते हैं.'

बता दें इस कानूनी लड़ाई से अमेरिकी बाजार में एप्पल के सबसे मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट की सेलिंग खतरे में है. घड़ियां, एप्पल के होम एंड एसेसरीज सेगमेंट में सबसे अहम प्रोडक्ट हैं. बीते साल इस सेगमेंट से एप्पल को 10% आय (करीब 40 बिलियन डॉलर) हुई थी.