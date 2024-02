Byju's के फाउंडर बायजू रवींद्रन के देश छोड़ने पर रोक, ED ने जारी किया लुक आउट नोटिस

एडटेक दिग्‍गज बायजू सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, बायजूज (Byju's) के फाउंडर बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट नोटिस (Look Out Notice) जारी किया गया है, ताकि वे देश छोड़ कर बाहर न जा पाएं.

केंद्रीय जांच एजेंसी ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इमिग्रेशन ब्यूरो (Bureau of Immigration) को लुक आउट सर्कुलर (Look Out Circular) जारी करने को कहा. करीब डेढ़ साल पहले ED के कोच्चि ऑफिस की ओर से भी रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. बाद में इस मामले को ED के बेंगलुरु ऑफिस ट्रांसफर कर दिया गया था.