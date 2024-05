अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने किया एस्सार ट्रांसको का अधिग्रहण; 1,900 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions Ltd.) ने एक बड़ी डील की है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अपनी सब्सिडियरी अदाणी ट्रांसमिशन स्टेप-टू लिमिटेड (Adani Transmission Step-Two Ltd.) के जरिए एस्सार ट्रांसको (Essar Transco Ltd.) का अधिग्रहण किया है. कंपनी ने ये हिस्सेदारी 1,900 करोड़ रुपये में खरीदी है. कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी.