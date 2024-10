अदाणी एंटरप्राइजेज ने इंडोपोर्ट लॉजिस्टिक्स के साथ JV कर बनाया 'स्मार्टपोर्ट सिटी'

अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd.) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी, अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (Adani Airport Holdings Ltd) के जरिए इंडोपोर्ट (Indoport) के साथ एक ज्वाइंट वेंचर, स्मार्टपोर्ट सिटी (Smartport City Ltd.) को बनाने का ऐलान किया है.