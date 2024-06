Gautam Adani Birthday Special: बाकी उद्योगपतियों से कितने अलग हैं गौतम अदाणी, किन खूबियों ने बनाया निवेशकों का चहेता?

यूं ही निवेशकों के चहेते नहीं हैं अदाणी

गौतम अदाणी के जीवन पर केंद्रित किताब 'Gautam Adani: Reimagining Business in India and the World' में RN भास्‍कर ने उनकी कई खूबियों पर लिखा है. इसी में एक जगह वो लिखते हैं,

गौतम अदाणी, पब्लिक से तब तक पैसा उगाहना (Fund Raising) पसंद नहीं करते, जब तक कि कंपनी मुनाफा न देने लगे. यही बात उन्‍हें देश के बाकी उद्योगपतियों से लग करते हैं, जो पहले पब्लिक से पैसे जुटाते हैं, फिर कंपनी बनाते हैं और उसके बाद जरूरी मंजूरियां लेते हैं.