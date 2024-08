भारत में ई-कॉमर्स की तेज ग्रोथ 'चिंता का विषय, बोले पीयूष गोयल, कहा- गर्व करने की बात नहीं; अमेजन को सुनाई खरी-खरी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स पर अपनी चिंता जाहिर की है. एक इवेंट में 'Net Impact of E-Commerce on Employment and Consumer Welfare in India' रिपोर्ट को लॉन्च करने के मौके पर उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स की तरक्की से समाज में उथल-पुथल की स्थिति पैदा हुई है जो कि एक चिंता की बात है.