कंपनी और CEO विजय शेखर शर्मा के खिलाफ ED की जांच नहीं, पेटीएम ने दी सफाई पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 कम्यूनिकेशंस (One 97 Communications Ltd.) ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक डिस्क्लोजर में बताया कि बीते कुछ समय में हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यापारियों/यूजर्स से पूछताछ हुई

NDTV Profit डेस्क NDTV Profit डेस्क 08:06 AM IST, 05 Feb 2024 08:06 AM IST, 05 Feb 2024 08:06 AM IST, 05 Feb 2024