Exclusive: रुचिर शर्मा बोले- तेज ग्रोथ कर सकता है भारत लेकिन रोजगार के मोर्चे पर ये कदम उठाना जरूरी!

अपनी किताब 'What Went Wrong With Capitalism' को लेकर चर्चा में बने हुए रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन रुचिर शर्मा का कहना है कि अमेरिका आज एक ऐसा 'खुला बाजार' बन गया है, जहां पूंजीवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है. उन्‍होंने कहा, 'ये आपको चौंकाता है कि उन्‍होंने मौजूदा इकोनॉमिक सिस्‍टम में भरोसा क्‍यों खो दिया है और इस बारे में क्‍या किया जा सकता है.'

NDTV Profit के स्‍पेशल शो 'Icons with Ramesh Damani' में मार्केट दिग्गज रमेश दमानी के साथ बातचीत में रुचिर शर्मा ने भारत के आर्थिक उभार के साथ-साथ अवसरों और चुनौतियों पर बात की.

उन्‍होंने कहा, 'भारत की विकास की गति तेज है, लेकिन इसमें रोजगार नहीं बन रहे तो तो ये चिंता की बात है. जब आप कम रोजगार के साथ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे होते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से शानदार प्रोडक्टिविटी का कारण होता है, लेकिन इसके दूसरे नतीजे भी होते हैं.'