अदाणी परिवार लगातार दूसरे साल टॉप पर, पहली पीढ़ी के सबसे वैल्युएबल भारतीय फैमली बिजनेस ग्रुप कैटेगरी में फिर मिला पहला स्थान

दूसरे स्थान पर साइरस पूनावाला के नेतृत्व वाला पूनावाला परिवार है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चलाता है. इस व्यवसाय का मूल्यांकन 2.3 लाख करोड़ रुपये है. डिवी परिवार के मुरली के. डिवी, जिनकी दवा कंपनी डिवीज लैबोरेटरीज का मूल्यांकन 1.8 लाख करोड़ रुपये है, तीसरे स्थान पर हैं.

इन तीन परिवारों के बिजनेसेज का वैल्युएशन 471 अरब डॉलर या 40.4 लाख करोड़ रुपये है. ये वैल्युएशन इस बार 4.6 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है. दिलचस्प बात ये है कि इन तीन परिवारों की वैल्थ की वैल्यू फिलीपींस की GDP के बराबर है.

इस बार जिन नई बिजनेस फैमलीज की एंट्री हुई है, उसमें नुवाल परिवार भी शामिल है, जिसका व्यवसाय सोलर इंडस्ट्रीज की वैल्यू 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है. रेड्डी परिवार भी अपने 1 लाख करोड़ रुपये के व्यवसाय अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एक नई एंट्री है. GMR के साथ एक नई एंट्री ग्रांधी परिवार भी है, जिसने अपना बिजनेस फैलाकर 98,300 करोड़ रुपये का कर दिया है.