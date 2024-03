इसी हफ्ते ITC में हिस्सेदारी बेचेगी BAT, 2 से 3 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना

इसी हफ्ते ITC में हिस्सेदारी बेचेगी BAT

- ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) इसी हफ्ते ITC के शेयर बेच सकती है

- BAT ब्लॉक डील के जरिए बेचेगी ITC के शेयर

- ITC के शेयर बेचकर BAT 2 से 3 बिलियन डॉलर जुटाना चाहती है

Source: People with knowledge of the matter