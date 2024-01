डेलॉयट की काबिलियत पर फिर उठे सवाल, ऑडिटर ने नाइजीरियाई कंपनी 'टिंगो' के फ्रॉड को किया नजरअंदाज

शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने जून में नाइजीरिया के टिंगो ग्रुप पर एक रिपोर्ट निकाली. इसका नाम था "फेक फार्मर, फोंस और फाइनेंशियल्स- द नाइजीरियन एंपायर दैट इजन्ट." (Fake Farmers, Phones, and Financials – The Nigerian Empire That Isn’t) यानी "नकली किसान, फोन्स और फाइनेंशियल- नाइजीरियन एंपायर जो है ही नहीं."