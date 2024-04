कोटक महिंद्रा बैंक शेयरों की पिटाई, उदय कोटक की दौलत $1.3 बिलियन घटी

दरअसल बैंक के IT सिस्टम में RBI को खामियां मिली थीं. इस पर बैंक से सुधार कर जवाब भी मांगा गया था, जो RBI को संतोषजनक नहीं लगा. RBI ने ये कार्रवाई 2022 और 2023 की IT जांच के बाद की है. RBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'लगातार दो सालों तक बैंक के IT रिस्क एसेसमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में खामियां पाई गईं. ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं थे.'

रिजर्व बैंक की कार्रवाई पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक की ओर से लगाए गए इन प्रतिबंधों के बावजूद उसके बिजनेस पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंक ने कहा कि उसने अपने IT सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई तकनीकों को अपनाया है, और प्रतिबंधों के बाद बाकी मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ सहयोग करेगा.