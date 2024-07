RBI का लेनदारों को निर्देश, फ्रॉड के मामलों में कर्जदारों को स्पष्टीकरण का मौका दें

एकतरफा फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट का फैसला State Bank of India and Ors v. Rajesh Agarwal and Ors के मामले में था. तब इसमें कहा गया था कि बैंक डिफॉल्टर को सुनवाई का अधिकार दिए बिना किसी खाते को एकतरफा फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सिद्धांतों के तहत, बॉरोअर्स को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष को समझाने के लिए एक नोटिस दिया जाना चाहिए. इससे उन्हें अपने खाते को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले, लेंडर्स के सामने खुद को समझाने का अवसर मिलेगा.