अभी नहीं थमेगी रुपये की कमजोरी, SBI रिपोर्ट्स का दावा, '8-10% की गिरावट और आएगी'

SBI की रिसर्च रिपोर्ट का टाइटल है 'US Presidential Election 2024: How Trump 2.0 Impacts India’s and Global Economy'. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा. इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में थोड़े समय के लिए गिरावट आ सकती है, जिसके बाद इसमें बढ़ोतरी हो सकती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 47 वें राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड जे ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी ने बाजारों और कुछ चुनिंदा एसेट क्लास में मॉर्फिन शॉट यानी नई ताकत दी है, जबकि अब ध्यान बड़े पैमाने पर आर्थिक असर और सप्लाई चेने के पुनर्गठन पर फोकस हो रहा है.

रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की जीत भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों का एक मिश्रण पेश करती है. हालांकि बढ़े हुए टैरिफ, H1-1B वीजा के प्रतिबंध और मजबूत डॉलर शॉर्ट टर्म में अस्थिरता ला सकते हैं, लेकिन ये भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने, एक्सपोर्ट मार्केट्स में विविधता लाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रोत्साहन भी देता है.