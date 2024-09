मतलबसेमीकंडक्‍टर सेक्‍टर में संभावनाओं और उन्नत भविष्‍य में इसकी महती भूमिका पर केंद्रित कार्यक्रम सेमीकॉन इंडिया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है. ये आयोजन भारत में होने का सही समय है.

उन्‍होंने कहा, 'आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है कि 'When the chips are down, you can bet on India.' यानी जब दुनिया के हालात खराब हों तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं.