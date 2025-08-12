भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए UK FTA बना वरदान, इसके फायदे से US के जोखिम को कर रहे हैं संतुलित

ट्रम्प टैरिफ का असर: भारत के शीर्ष कपड़ा निर्यातकों के लिए ग्लोबल हालात मिलेजुले दिख रहे हैं. एक तरफ भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) ब्रिटिश बाजार के लिए इंपोर्ट ड्यूटी-फ्री का रास्ता खोलता है, जबकी दूसरी तरफ टैरिफ की अनिश्चितता उनके सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में संभावनाओं को धुंधला कर रही है.
हालांकि अमेरिका आय का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है. वेलस्पन लिविंग अपनी लगभग 65% आय इस बाजार से, गोकलदास एक्सपोर्ट्स लगभग 33% और अरविंद लिमिटेड लगभग 35% आय अमेरिका से होती है. लेकिन दोनों देशों के बीच पारस्परिक टैरिफ तनाव निर्यातकों और खरीदारों के बीच संबंधों पर असर डाल रहा है.
वेलस्पन लिविंग ने हाल के अमेरिकी खुदरा आंकड़ों के आधार पर कमजोर उपभोक्ता मांग की सूचना दी है और कहा है कि व्यापार को लेकर अनिश्चितता ने खुदरा विक्रेताओं की सोच को प्रभावित किया है.
गोकलदास एक्सपोर्ट्स ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक और स्थापित ग्राहक संबंधों के बल पर, अल्पावधि में उसके अमेरिकी परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि, कंपनी ने कहा कि मार्जिन पर टैरिफ संबंधी दबाव के कारण उसका ध्यान यूरोप की ओर जा सकता है. प्रबंधन ने कहा कि घटनाक्रमों के आधार पर, वर्ष के अंत तक अमेरिका में हिस्सेदारी 65% से 70% के बीच रह सकती है.
अरविंद लिमिटेड को उम्मीद है कि ये अनिश्चितता कम से कम एक और तिमाही तक जारी रहेगी. कंपनी अमेरिका में संबंध बनाए रखने के लिए हवाई माल ढुलाई सहित अतिरिक्त लागतों को वहन कर रही है.
भारत-UK FTA घरेलू वस्त्रों पर 12% का टैरिफ हटाता है, जिससे भारतीय निर्यातक बांग्लादेश के बराबर हो जाते हैं और उन्हें चीनी सप्लायर्स पर बढ़त मिलती है.
वेलस्पन लिविंग को UK के ग्राहकों से शुरुआती सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और उसे बाजार में विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. गोकलदास एक्सपोर्ट्स ने UK की मज़बूत मांग के दम पर अपनी यूरोपीय राजस्व हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 के 9% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 13.4% कर ली है.
अरविंद लिमिटेड को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उसका वर्तमान 200 करोड़ रुपये का UK कारोबार दोगुना हो जाएगा, हालांकि उसका अनुमान है कि पूरा लाभ मिलने में एक साल तक का समय लग सकता है.
विपरीत रुझान निर्यातकों को विविधीकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं. गैर-अमेरिकी बाजार अब वेलस्पन लिविंग के राजस्व में 40% का योगदान करते हैं. गोकलदास एक्सपोर्ट्स यूरोप और UK में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, जबकि अरविंद अमेरिकी जोखिम की भरपाई के लिए यूके में विस्तार कर रही है.
निर्यातक एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं. UK FTA को विकास का एक प्रेरक माना जा रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार टैरिफ बदलावों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है जो सोर्सिंग निर्णयों को बदल सकते हैं.
कंपनियां अमेरिका से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रही हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे मात्रा को पुनर्निर्देशित करने के लिए तैयार हैं. इस क्षेत्र का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी टैरिफ तनाव कितनी जल्दी कम होता है और UK समझौता कितनी जल्दी ऑर्डर वृद्धि को स्थिर बनाता है.