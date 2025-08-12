भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए UK FTA बना वरदान, इसके फायदे से US के जोखिम को कर रहे हैं संतुलित

वेलस्पन लिविंग ने हाल के अमेरिकी खुदरा आंकड़ों के आधार पर कमजोर उपभोक्ता मांग की सूचना दी है और कहा है कि व्यापार को लेकर अनिश्चितता ने खुदरा विक्रेताओं की सोच को प्रभावित किया है.

गोकलदास एक्सपोर्ट्स ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक और स्थापित ग्राहक संबंधों के बल पर, अल्पावधि में उसके अमेरिकी परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि, कंपनी ने कहा कि मार्जिन पर टैरिफ संबंधी दबाव के कारण उसका ध्यान यूरोप की ओर जा सकता है. प्रबंधन ने कहा कि घटनाक्रमों के आधार पर, वर्ष के अंत तक अमेरिका में हिस्सेदारी 65% से 70% के बीच रह सकती है.

अरविंद लिमिटेड को उम्मीद है कि ये अनिश्चितता कम से कम एक और तिमाही तक जारी रहेगी. कंपनी अमेरिका में संबंध बनाए रखने के लिए हवाई माल ढुलाई सहित अतिरिक्त लागतों को वहन कर रही है.