जोमैटो से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, अब प्रति ऑर्डर 5 रुपये देनी होगी प्लेटफॉर्म फीस

प्लेटफॉर्म फीस के अलावा जोमैटो ने अपनी इंटरसिटी लेजेंड्स सर्विसेज को भी फिलहाल के लिए रोक दिया है. जो यूजर्स को अलग अलग शहरों के मशहूर खान-पान को दूसरे शहरों में डिलिवरी करता है. इस सर्विस को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. कंपनी ने अपने नोटिस में लिखा है कि "Closed Now. Be back soon".