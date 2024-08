तेजी से पांव पसार रहा मंकीपॉक्स, WHO ने घोषित की हेल्थ इमरजेंसी, जानिए सरकार की क्या है तैयारी

एमपॉक्स या मंकीपॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है. WHO ने पहली बार जुलाई 2022 में एमपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और मई 2023 में इसे रद्द भी कर दिया था. लेकिन एक बार फिर दुनिया के कई देशों में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के चलते हडकंप मच गया है. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक इस वायरस के 17, 000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिनमें से 500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है.

मंकीपॉक्स वायरस का संक्रमण 2-4 हफ्तों का होता है, इसमें शरीर पर कई जगह बड़े-बड़े छाले पड़ जाते हैं, आसान भाषा में कहें तो ये चेचक से मिलती-जुलती एक बीमारी है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती हैं.