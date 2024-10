PM इंटर्नशिप स्कीम: अब तक 1.5 लाख युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई How to apply for PM Internship Scheme: इस स्कीम का मकसद पांच साल के दौरान टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है.

NDTV Profit डेस्क NDTV Profit डेस्क 05:24 PM IST, 14 Oct 2024 05:24 PM IST, 14 Oct 2024 05:24 PM IST, 14 Oct 2024