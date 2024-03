पूरी दुनिया की नजर US फेडरल रिजर्व पर, दरों में कटौती के संकेत मिलने की उम्मीद

पूरी दुनिया की नजर US फेडरल रिजर्व की बैठक पर है. मंगलवार की शाम को US फेड ब्याज तो शायद कम न करे, लेकिन आगे दरों में कटौती कब करेगा, इसके संकेत दे सकता है. US फेड की नजर महंगाई पर तो है, मगर वो लगातार धीरे-धीरे बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी नजर बनाए हुए है.