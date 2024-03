ग्लोबल संकेत मिलेजुले, मगर गिफ्टी निफ्टी से गिरावट के संकेत; TCS, आदित्य बिड़ला सहित इन शेयरों पर रखें नजर.

खबरों वाले शेयर

आदित्य बिड़ला कैपिटल: आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडर्स OFS के जरिए 7% हिस्सेदारी बेचेंगे. ये हिस्सेदारी आज यानी 19 और 20 मार्च को बेची जाएगी. इसके लिए 450 रुपये/शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया गया है. अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फाउंडर्स ग्रीनशू ऑप्शन में अतिरिक्त 4.47% हिस्सेदारी भी बेच सकते हैं.

TCS: टाटा संस TCS के शेयर बेचकर 1.1 बिलियन डॉलर जुटाएगी. इस डील के लिए सिटी ग्रुप और JP मॉर्गन को टाटा संस ने जॉइंट बुकरनर्स बनाया है. टाटा संस इस पैसे का इस्तेमाल चिप प्लांट के लिए कर सकती है.

अदाणी ग्रुप: US में रिश्वत देने के मामले में जांच की खबर झूठी है. ग्रुप की किसी कंपनी को US जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं मिला है. अदाणी एनर्जी ने ग्रुप के खिलाफ US में जांच की खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है.

टाटा स्टील: टाटा स्टील की UK सब्सिडियरी ने पोर्ट टैलबॉट प्लांट का काम रोकने का फैसला किया है. कोकिंग कोक की कमी की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है.

IRCTC: कंपनी ने सिकंदराबाद में 187 करोड़ रुपये की लागत से डिजास्टर रिकवरी साइट लगाने को मंजूरी दी.