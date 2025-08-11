NDTV Profit हिंदी
ब्लूस्टोन ज्वेलरी IPO खुला, 492-517 रुपये का प्राइस बैंड, जानें बाकी डिटेल्स

बेंगलुरु स्थित ब्लूस्टोन ज्वेलरी IPO में नए शेयर और ऑफर ऑफ सेल का प्रस्ताव शामिल है.
11:26 AM IST, 11 Aug 2025
ब्लूस्टोन ज्वेलरी का पब्लिक इश्यू आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. निवेशक 13 अगस्त तक इसके लिए बोली लगा सकेंगे.

ब्लूस्टोन ज्वेलरी ने अपने पहले पब्किक इश्यू (IPO) के लिए 492 रुपये से 517 रुपये के बीच प्राइस बैंड तय किया है.

बेंगलुरु स्थित इस कंपनी के पब्किश इश्यू में नए शेयर और ऑफर ऑफ सेल का प्रस्ताव शामिल है. ये इश्यू तीन दिनों के लिए खुला रहेगा और 13 अगस्त को बोली के लिए बंद हो जाएगा.

नए इश्यू से 820 करोड़ रुपये जुटाएगी, जबकि बिक्री के लिए प्रस्ताव में 13,939,063 या 1.39 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे.

IPO के पूरा होने के बाद, ब्लूस्टोन ज्वेलरी के शेयर BSE, NSE पर लिस्ट होंगे और संभावित लिस्टिंग मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 तय की गई है.

एक्सिस कैपिटल लिमिटेड ब्लूस्टोन ज्वेलरी IPO का बुक-रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस निर्गम का रजिस्ट्रार है.

ब्लूस्टोन ज्वेलरी का बिजनेस

ब्लूस्टोन ज्वेलरी अपने ब्रांड 'ब्लूस्टोन' के तहत आधुनिक जीवनशैली वाले हीरे, सोने, प्लैटिनम और जड़ाऊ ज्वेलरी की मार्केटिंग करती है.

नए इश्यू से मिले 750 करोड़ रुपये का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा.

ब्लूस्टोन का मैनेजमेंट

गौरव सिंह कुशवाहा ब्लूस्टोन ज्वेलरी के प्रमोटर हैं. इनके अलावा एक्सेल इंडिया, आइवीकैप वेंचर्स, सुनील मुंजाल (हीरो एंटरप्राइज पार्टनर वेंचर्स के अन्य साझेदारों के साथ), कलारी कैपिटल, सामा कैपिटल, आयरन पिलर, प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं.

OFS में शेयर बेचने वालों में एक्सेल पार्टनर्स, सामा कैपिटल, कलारी कैपिटल, आइवीकैप वेंचर्स, आयरनपिलर फंड, सुनील कांत मुंजाल (और हीरो एंटरप्राइज पार्टनर वेंचर्स के अन्य साझेदार) शामिल हैं.

इनमें से एक्सेल, सुनील कांत मुंजाल और कलारी कैपिटल तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं. ब्लूस्टोन ज्वेलरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल-फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड है जो ओमनी-चैनल रिटेल अनुभव प्रदान करता है. कंपनी ने 2011 में अपना 'ब्लूस्टोन' ब्रांड लॉन्च किया था और तब से ये देश में एक अग्रणी ज्वेलरी रिटेलर के रूप में उभर कर सामने आई है.

NDTV Profit डेस्क
