ब्लूस्टोन ज्वेलरी IPO खुला, 492-517 रुपये का प्राइस बैंड, जानें बाकी डिटेल्स

गौरव सिंह कुशवाहा ब्लूस्टोन ज्वेलरी के प्रमोटर हैं. इनके अलावा एक्सेल इंडिया, आइवीकैप वेंचर्स, सुनील मुंजाल (हीरो एंटरप्राइज पार्टनर वेंचर्स के अन्य साझेदारों के साथ), कलारी कैपिटल, सामा कैपिटल, आयरन पिलर, प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं.

OFS में शेयर बेचने वालों में एक्सेल पार्टनर्स, सामा कैपिटल, कलारी कैपिटल, आइवीकैप वेंचर्स, आयरनपिलर फंड, सुनील कांत मुंजाल (और हीरो एंटरप्राइज पार्टनर वेंचर्स के अन्य साझेदार) शामिल हैं.

इनमें से एक्सेल, सुनील कांत मुंजाल और कलारी कैपिटल तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं. ब्लूस्टोन ज्वेलरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल-फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड है जो ओमनी-चैनल रिटेल अनुभव प्रदान करता है. कंपनी ने 2011 में अपना 'ब्लूस्टोन' ब्रांड लॉन्च किया था और तब से ये देश में एक अग्रणी ज्वेलरी रिटेलर के रूप में उभर कर सामने आई है.