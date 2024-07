एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स (Emcure Pharmaceuticals Ltd.) की शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है. कंपनी के शेयर बुधवार को BSE और NSE पर 1,325 रुपये/शेयर पर लिस्‍ट हुए, जो इसके 1,008 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस से 31.45% के प्रीमियम पर है.

Lists at a premium of 31.45% on NSE

Lists at `1,325.05 on BSE vs issue price of `1,008

Lists at a premium of 31.45% on BSE

एमक्योर के IPO को तीसरे और अंतिम दिन 67.87 गुना सब्सक्राइब किया गया था. IPO में 800 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्‍यू और 1.14 करोड़ इक्विटी शेयरों का OFS शामिल था. बैन कैपिटल समर्थित इस कंपनी के IPO की ऊपरी सीमा (1,008 रुपये/शेयर) पर इसकी मार्केट वैल्‍यू 19,060 करोड़ रुपये है.