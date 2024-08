ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की धमाकेदार एंट्री, 40.8% प्रीमियम के साथ 290 रुपये पर लिस्ट

1997 में स्थापित मुंबई बेस्‍ड कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की स्‍पेशियलिटी IT सॉल्‍यूशंस प्रोवाइड कराने में रही है. कंपनी के पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इनेबल्‍ड सर्विसेज के साथ-साथ क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज में प्राॅडक्‍ट्स बनाने और सॉल्‍यूशन उपलब्ध कराने में विशेषज्ञता है. ये कोल इंडिया, मझगांव डॉक, डी'डेकोर, ज्योति लैब्स, ACG, इंटेग्रिऑन, ब्लूचिप और ट्रेडबुल्स जैसी कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है.