New IPOs: NTPC ग्रीन एनर्जी, अवांसे फाइनेंशियल के IPOs को SEBI ने दी मंजूरी

NTPC ग्रीन एनर्जी (NTPC Green Energy Ltd.) और अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज (Avanse Financial Services Ltd.) के IPOs मार्केट रेगुलेटर SEBI की ओर से हरी झंडी मिल गई है. SEBI ने NTPC ग्रीन को 22 अक्टूबर और अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज को 23 अक्टूबर को ऑब्जर्वेशन लेटर्स जारी किए थे.