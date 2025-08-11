जुलाई AMFI डेटा: NFOs ने जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में भरा जोश, ₹42,700 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया

हाइब्रिड योजनाओं में 20,879.47 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि पिछले महीने 23,222 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। आर्बिट्रेज फंडों के निवेश में कुछ गिरावट देखी गई, और इस महीने 7,295.70 करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ, इस श्रेणी में जून महीने में 15,584 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था. पैसिव फंड कैटेगरी में, जून में 8,259.48 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया, जबकि जून में यह 3,997 करोड़ रुपये था.

गोल्ड ETFs में गिरावट देखी गई, इस महीने 1,256.09 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि जून में 2,080 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था.AMFI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट चलसानी के अनुसार, "जब बाजार अस्थिर होते हैं, तो लोग विकल्प तलाशते हैं. अक्सर, हम सोने और चांदी के ETF में ये निवेश देखते हैं. अल्पकालिक अस्थिरता के साथ, मुझे उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी."