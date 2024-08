भारत की IT कंपनियों में आया 1.4 बिलियन डॉलर का बम्पर विदेशी निवेश इस सेक्टर में इनफ्लो टेक्नोलॉजी शेयरों में शेयरों की मूवमेंट के साथ मेल खाता है, क्योंकि IT बेंचमार्क NSE निफ्टी IT लगभग 11% चढ़ा, जबकि निफ्टी 50 महीने के दौरान सिर्फ 3.3% ही ऊपर था.

NDTV Profit डेस्क 11:36 AM IST, 06 Aug 2024