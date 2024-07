लेन-देन में गड़बड़ी मिलने पर पेटीएम को SEBI की चेतावनी, कहा-'ये उल्लंघन बहुत गंभीर'

पेटीएम (Paytm) को ऑपरेट करने वाली पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications Ltd.) को मार्केट रेगुलेटर से एक चेतावनी मिली है. ये चेतावनी वित्त वर्ष 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd.) के साथ अन-ऑथराइज्ड रिलेटेड पार्टी लेन-देन को लेकर दी गई है.