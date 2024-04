Rupee-Dollar: मिडिल-ईस्ट संकट से रुपये में आई रिकॉर्ड कमजोरी, 83.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचा

शिन्हन बैंक (Shinhan Bank) के वाइस प्रेसिडेंट कुनाल सोधानी (Kunal Sodhani) ने कहा, 'मार्च में US रिटेल बिक्री अनुमान से ज्यादा रही. US डॉलर और बॉन्ड यील्ड में तेजी दिखी. मध्य पूर्व में बढ़ रहे संकट के चलते US डॉलर हमेशा की तरह सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर आया. USDINR के लिए, 83.40 का सपोर्ट है और 83.70 का रेसिस्टेंस है'.