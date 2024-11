Market Closing: ट्रंप की जीत के जश्न में झूमा बाजार, निफ्टी 271 अंक चढ़कर बंद; चौतरफा तेजी

चौतरफा तेजी

बाजार में चौतरफा तेजी रही. सबसे ज्यादा तेजी IT सेक्टर में देखने को मिली. निफ्टी IT करीब 4% चढ़कर बंद हुआ. TCS, इंफोसिस, HCL टेक, विप्रो सभी चढ़े. ट्रंप की जीत के बाद अब IT कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है.

निफ्टी रियल्टी भी 2% से ज्यादा चढ़ा. DLF, मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स सभी में उछाल रहा.

रेलवे, डिफेंस और सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही. वहीं मिडकैप, स्मॉलकैप भी 2% से ज्यादा चढ़े.