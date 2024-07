Market Closing: बाजार शानदार तेजी के साथ बंद, निफ्टी 186 अंक चढ़ा, IT ने भरा दम आज बाजार में पूरा जोश IT शेयरों ने भरा. TCS के नतीजों के बाद निफ्टी IT शेयर दौड़ पड़ा. निफ्टी IT में 4% से ज्यादा की तेजी आई.

NDTV Profit डेस्क 04:21 PM IST, 12 Jul 2024