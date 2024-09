Market Closing: बाजार में शानदार रिकवरी; निफ्टी निचले स्तरों से 145 अंक चढ़कर बंद, मिडकैप-स्मॉलकैप का बेहतरीन प्रदर्शन

बाजार में रिकवरी के पीछे दो अहम वजहें हैं. पहला, अमेरिका में मंदी के संकेत कम हुए हैं. मतलब ये कि हालात उतने ज्यादा बुरे नहीं हैं, जितना अनुमान लगाया जा रहा था.

दूसरी वजह है कि बाजार में निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. साथ ही जमकर शॉर्ट कवरिंग भी हुई है.

मंगलवार को IT शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली. निफ्टी IT इंडेक्स 1.73% चढ़ा. देश की टॉप तीन IT कंपनियों के शेयरों में उछाल आया. इंफोसिस , विप्रो और TCS में अच्छी तेजी रही, मगर स्टार रहा LTI माइंडट्री, जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी रही.

रेलवे, डिफेंस और ज्यादातर सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल रहा. वहीं मिडकैप, स्मॉलकैप ने हैवीवेट्स को आउटपरफॉर्म किया. मिडकैप, स्मॉलकैप में 1% से ज्यादा की तेजी रही.