Market Closing: बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग; निफ्टी 188 अंक चढ़ा, IT ने भरा जोश मगर छोटे-मझोले शेयर पिटे

गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी IT सेक्टर के दम पर रही. निफ्टी IT 2% से ज्यादा चढ़ा. इंफोसिस, TCS निफ्टी की तेजी में टॉप कन्ट्रीब्यूटर्स रहे. दरअसल इंफोसिस के नतीजों से पहले पूरे IT सेक्टर में जोश देखने को मिला. बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे हर पैमाने पर उम्मीदों पर खरे उतरे हैं.