Market Closing: बाजार में गिरावट; निफ्टी 37 अंक गिरकर बंद, लेकिन IT में बड़ी खरीदारी

दरअसल आज बाजार को IT ने संभाला है, वरना बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलती. परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज के अच्छे नतीजों की वजह से पूरा निफ्टी IT दौड़ पड़ा. निफ्टी IT 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ. परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज 10% से ज्यादा चढ़े. मिडकैप, स्मॉलकैप में भी अच्छी तेजी रही.