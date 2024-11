टॉप-10 वैल्युएबल कंपनियों को झटका; सोमवार को मार्केट कैप में ₹62,000 करोड़ की गिरावट, TCS और इंफोसिस को सबसे ज्यादा नुकसान

देश की टॉप 10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों के मार्केट कैप में सोमवार को 62,194 करोड़ रुपये की गिरावट आई, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस सबसे अधिक नुकसान में रहीं.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मार्केट कैप 36,582 करोड़ रुपये घटकर 14.53 लाख करोड़ रुपये और इंफोसिस का मार्केट कैप 20,553 करोड़ रुपये घटकर 7.53 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

निफ्टी IT दिन में 2% से अधिक गिर गया क्योंकि US फेड ने ये संकेत दिए है कि वे दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं हैं. निफ्टी IT इंडेक्स के मार्केट कैप में 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई है.