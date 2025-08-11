NSDL में लिस्टिंग के बाद 75% का बंपर रिटर्न, मगर दोपहर में फिसला; Q1 नतीजे की तारीख, बाजार की उम्मीदें, जानें सबकुछ

NSDL का शेयर 1400 रुपये के पार चला गया है. 800 रुपये के भाव पर ये शेयर निवेशकों को मिला था और सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में इसने 75 परसेंट का रिटर्न दिया है. हालांकि दोपहर में इसमें मुनाफावसूली हुआ और ये 2 परसेंट से ज्यादा गिरकर बंद हुआ.

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) इस सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है. कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में अपनी आय की तारीख की पुष्टि की.

NSDL भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है. देश के डिपॉजिटरी बाजार में इसकी प्रमुख हिस्सेदारी है, जहां ये CDSLके साथ दो प्रमुख कंपनियों में से एक है यानी बाजार में मुकाबला भी CDSLके साथ ही है.