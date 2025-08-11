NSDL में लिस्टिंग के बाद 75% का बंपर रिटर्न, मगर दोपहर में फिसला; Q1 नतीजे की तारीख, बाजार की उम्मीदें, जानें सबकुछ

NSDL का शेयर 1400 रुपये के पार चला गया है. 800 रुपये के भाव पर ये शेयर निवेशकों को मिला था और सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में इसने 75 परसेंट का रिटर्न दिया है. हालांकि दोपहर में इसमें मुनाफावसूली हुआ और ये 2 परसेंट से ज्यादा गिरकर बंद हुआ.
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) इस सप्ताह 30 जून, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है. कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में अपनी आय की तारीख की पुष्टि की.
NSDL भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है. देश के डिपॉजिटरी बाजार में इसकी प्रमुख हिस्सेदारी है, जहां ये CDSLके साथ दो प्रमुख कंपनियों में से एक है यानी बाजार में मुकाबला भी CDSLके साथ ही है.
वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में डिपॉजिटरी के वित्तीय प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि बाजार में शानदार शुरुआत के बाद ये NSDL का पहला तिमाही नतीजा होगा. कंपनी ने बताया है कि वो मंगलवार, 12 अगस्त को अपनी बोर्ड बैठक करेगी. बैठक में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नतीजों पर विचार और उसे मंजूरी देना शामिल है.
वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में, जो कि इसके IPO और लिस्टिंग से पहले की बात है, NSDL ने कंसो मुनाफे में 4.77% की वृद्धि दर्ज की, जो 83.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में ये 79.5 करोड़ रुपये था. जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए कुल आय साल-दर-साल 9.94% बढ़कर 394 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 358 करोड़ रुपये थी.
पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, NSDL का शुद्ध लाभ 24.57% बढ़कर 343 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल आय 12.41% बढ़कर 1,535 करोड़ रुपये हो गई.
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने 6 अगस्त को बाजार में शानदार शुरुआत की. इसके शेयर BSE पर 880 रुपये प्रति शेयर पर 10% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए, जबकि इसका इश्यू मूल्य 800 रुपये था. शेयर में तेजी जारी रही और 11 अगस्त को लगातार चौथे सत्र में इसकी तेजी जारी रही, जिससे IPO मूल्य से 75% अधिक रिटर्न मिला है.
इससे पहले, ये शेयर लिस्ट होने के दिन 17% और 7 अगस्त को 20% की बढ़त के साथ बंद हुआ था. IPO का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 28,066 करोड़ रुपये हो गया है.
सोमवार सुबह 9:51 बजे, IPO के शेयर NSE पर 8.25% बढ़कर 1,407.60 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे. इसकी तुलना बेंचमार्क निफ्टी 50 से की जा सकती है जो स्थिर है.