वोल्टास के शेयर तीन महीने के निचले स्तर पर, ठंडी गर्मी ने पहली तिमाही को किया खराब

ठंडी गर्मी के कारण जून तिमाही के मुनाफे में गिरावट के बाद, सोमवार को शुरुआती कारोबार में वोल्टास लिमिटेड के शेयर की कीमत तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई. एयर कंडीशनर सहित कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 58% गिर गया. कंपनी ने कहा कि इस तिमाही में अप्रत्याशित मौसम की स्थिति देखी गई, और समय से पहले मानसून आने के कारण गर्मी का मौसम अचानक समाप्त हो गया.
कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि के 334.23 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 140.46 करोड़ रुपये रह गया. मार्जिन 8.6% की तुलना में घटकर 4.5% रह गया.
वोल्टास के पहली तिमाही के नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए.
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने वोल्टास के शेयर का लक्ष्य मूल्य 1,180 रुपये से घटाकर 1,100 रुपये कर दिया. उन्होंने कहा कि AC में मार्जिन में कमी बिक्री बढ़ाने के अतिरिक्त प्रयासों को दर्शाती है. ये इस बात का भी संकेत है कि उद्योग में ब्रांड की ताकत कैसे कम हो रही है.
एक नोट में कहा गया है, "अब से, AC मार्जिन पर सकारात्मक आश्चर्य की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही AC का बाजार तरक्की कर रहा है."
वोल्टास के शेयर की कीमत 8.7% गिरकर 1,199 रुपये प्रति शेयर पर आ गई, जो 9 मई के बाद का सबसे निचला स्तर है. बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 में 0.14% की बढ़त दर्ज की गई. दिनभर में अब तक कुल कारोबार मात्रा अपने 30-दिवसीय औसत से 3.7 गुना अधिक रही. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 27 पर था, जो दर्शाता है कि शेयर ओवरसोल्ड है.
पिछले 12 महीनों में शेयर में 13% और साल-दर-साल आधार पर 31% की गिरावट आई है.
ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, वोल्टास पर नज़र रखने वाले 41 विश्लेषकों में से 21 ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है, 13 ने 'होल्ड' करने की सलाह दी है, और सात ने 'बेचें' की सलाह दी है. 12 महीने के विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों का औसत 6% की संभावित बढ़त का संकेत देता है.