NDTV Profit हिंदी
Follow usNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी
ADVERTISEMENT

वोल्टास के शेयर तीन महीने के निचले स्तर पर, ठंडी गर्मी ने पहली तिमाही को किया खराब

Voltas Shares Tank: वोल्टास के शेयर की कीमत: कुल कारोबार मात्रा अपने 30-दिवसीय औसत से 3.7 गुना अधिक रही और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बता रहा है कि ये शेयर ओवरसोल्ड है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:02 AM IST, 11 Aug 2025NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

ठंडी गर्मी के कारण जून तिमाही के मुनाफे में गिरावट के बाद, सोमवार को शुरुआती कारोबार में वोल्टास लिमिटेड के शेयर की कीमत तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई. एयर कंडीशनर सहित कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 58% गिर गया. कंपनी ने कहा कि इस तिमाही में अप्रत्याशित मौसम की स्थिति देखी गई, और समय से पहले मानसून आने के कारण गर्मी का मौसम अचानक समाप्त हो गया.

कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि के 334.23 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 140.46 करोड़ रुपये रह गया. मार्जिन 8.6% की तुलना में घटकर 4.5% रह गया.

वोल्टास के पहली तिमाही के नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए.

ब्रोकरेजेज ने भी लक्ष्य घटाया

गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने वोल्टास के शेयर का लक्ष्य मूल्य 1,180 रुपये से घटाकर 1,100 रुपये कर दिया. उन्होंने कहा कि AC में मार्जिन में कमी बिक्री बढ़ाने के अतिरिक्त प्रयासों को दर्शाती है. ये इस बात का भी संकेत है कि उद्योग में ब्रांड की ताकत कैसे कम हो रही है.

एक नोट में कहा गया है, "अब से, AC मार्जिन पर सकारात्मक आश्चर्य की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही AC का बाजार तरक्की कर रहा है."

वोल्टास के शेयरों में गिरावट

वोल्टास के शेयर की कीमत 8.7% गिरकर 1,199 रुपये प्रति शेयर पर आ गई, जो 9 मई के बाद का सबसे निचला स्तर है. बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 में 0.14% की बढ़त दर्ज की गई. दिनभर में अब तक कुल कारोबार मात्रा अपने 30-दिवसीय औसत से 3.7 गुना अधिक रही. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 27 पर था, जो दर्शाता है कि शेयर ओवरसोल्ड है.

पिछले 12 महीनों में शेयर में 13% और साल-दर-साल आधार पर 31% की गिरावट आई है.

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, वोल्टास पर नज़र रखने वाले 41 विश्लेषकों में से 21 ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है, 13 ने 'होल्ड' करने की सलाह दी है, और सात ने 'बेचें' की सलाह दी है. 12 महीने के विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों का औसत 6% की संभावित बढ़त का संकेत देता है.

NDTV Profit हिंदीALSO READ

NDTV Profit हिंदीRELATED COVERAGE

NSDL में लिस्टिंग के बाद 75% का बंपर रिटर्न, मगर दोपहर में फिसला; Q1 नतीजे की तारीख, बाजार की उम्मीदें, जानें सबकुछNDTV Profit हिंदी

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT