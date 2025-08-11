वोल्टास के शेयर तीन महीने के निचले स्तर पर, ठंडी गर्मी ने पहली तिमाही को किया खराब

वोल्टास के शेयर की कीमत 8.7% गिरकर 1,199 रुपये प्रति शेयर पर आ गई, जो 9 मई के बाद का सबसे निचला स्तर है. बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 में 0.14% की बढ़त दर्ज की गई. दिनभर में अब तक कुल कारोबार मात्रा अपने 30-दिवसीय औसत से 3.7 गुना अधिक रही. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 27 पर था, जो दर्शाता है कि शेयर ओवरसोल्ड है.

पिछले 12 महीनों में शेयर में 13% और साल-दर-साल आधार पर 31% की गिरावट आई है.

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, वोल्टास पर नज़र रखने वाले 41 विश्लेषकों में से 21 ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है, 13 ने 'होल्ड' करने की सलाह दी है, और सात ने 'बेचें' की सलाह दी है. 12 महीने के विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों का औसत 6% की संभावित बढ़त का संकेत देता है.