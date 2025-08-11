यात्रा ऑनलाइन में 20% का अपर सर्किट, शेयर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर, पहली तिमाही में मुनाफा चौगुना हुआ

यात्रा ऑनलाइन ने निवेशकों को चौंका दिया. पहले शानदार नतीजों से और फिर बाजार में शानदार उछाल से. सोमवार को इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया है. इस तेजी के साथ कंपनी के शेयर की कीमत सोमवार को सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. कंपनी ने सप्ताहांत में बताया था कि पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ चौगुना हो गया.
यात्रा ऑनलाइन का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 4.04 करोड़ रुपये से 296% बढ़कर 16 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यात्रा ऑनलाइन ने कॉर्पोरेट व्यवसाय में 34 नए ग्राहक बनाए हैं, जिसकी वार्षिक बिलिंग क्षमता 200 करोड़ रुपये है.
यात्रा ऑनलाइन की आय साल-दर-साल 108.1% बढ़कर 100.81 करोड़ रुपये से 209.81 करोड़ रुपये हो गई है. अप्रैल-जून में इसका लाभ मार्जिन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.6% से 640 आधार अंक बढ़कर 11.0% हो गया.
यात्रा ऑनलाइन के शेयर की कीमत 20% बढ़कर 114.90 रुपये प्रति शेयर हो गई, जो 6 जनवरी के बाद का उच्चतम स्तर है. सुबह 9:47 बजे तक यह 16.95% बढ़कर 111.98 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.02% की बढ़त दर्ज की गई.
हालांकि इस तेजी के बाद भी शेयर ने इस साल में 16.4% की गिरावट दर्ज की है. आज तक कुल कारोबार 30-दिवसीय औसत से 59 गुना अधिक रहा. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70.87 पर था, जिसका अर्थ है कि शेयर ओवरबॉट है.
ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले पांच विश्लेषक इसे 'खरीदें' रेटिंग दे रहे हैं. औसत 12-माह का आम सहमति मूल्य लक्ष्य 16.2% की वृद्धि दर्शाता है.