यात्रा ऑनलाइन में 20% का अपर सर्किट, शेयर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर, पहली तिमाही में मुनाफा चौगुना हुआ

यात्रा ऑनलाइन के शेयर की कीमत 20% बढ़कर 114.90 रुपये प्रति शेयर हो गई, जो 6 जनवरी के बाद का उच्चतम स्तर है. सुबह 9:47 बजे तक यह 16.95% बढ़कर 111.98 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.02% की बढ़त दर्ज की गई.

हालांकि इस तेजी के बाद भी शेयर ने इस साल में 16.4% की गिरावट दर्ज की है. आज तक कुल कारोबार 30-दिवसीय औसत से 59 गुना अधिक रहा. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70.87 पर था, जिसका अर्थ है कि शेयर ओवरबॉट है.

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले पांच विश्लेषक इसे 'खरीदें' रेटिंग दे रहे हैं. औसत 12-माह का आम सहमति मूल्य लक्ष्य 16.2% की वृद्धि दर्शाता है.