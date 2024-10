चैरिटी के नाम पर विकास विरोधी एजेंडा चला रहे हैं बड़े NGOs! टैक्स कार्रवाई से विदेशी फंडिंग पर हुए बड़े खुलासे: रिपोर्ट

Centre For Policy Research: IT लेटर के पेज नंबर 115 में दावा किया गया है कि इसके फंड कलेक्शन और विदेशी डोनेशन के मैनेजमेंट में तमाम खामियां हैं. CPR छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग के खिलाफ हसदेव आंदोलन में शामिल रहा है. ये जनअभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था (JASVS) के जरिए आंदोलनों में भागीदार रहा है. अब देखने वाली बात ये है कि JASVS को साल 2019 से 2023 के दौरान जो भी फंड मिला, उसका 83% हिस्सा CPR से गया. IT डिपार्टमेंट के मुताबिक CPR को उसके नमाति एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम में मुकदमेबाजी के लिए साल 2016 से 10.19 करोड़ रुपये का फंड आया, जोकि पूरा विदेशी था. अमेरिकी बेस्ड नामित इंक के लिए CSR भारत में उसका इकलौता सहयोगी था. IT विभाग का दावा है कि थिंक टैंक का ध्यान रिसर्च पर कम और मुकदमेबाजी पर ज्यादा लगता है. जिससे उसके घोषित उद्देश्य कमजोर हो रहे हैं.