हवाई किराया कम होगा! नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन बोले- फ्लाइट टिकट के दाम घटाना प्राथमिकता

उड़ान योजना को आगे बढ़ाना होगा

मंत्री ने कहा कि प्रमुख पहलों में उड़ान योजना को और आगे बढ़ाना शामिल होगा, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ना, देश भर में डिजी यात्रा सुविधा को बढ़ावा देना और सभी हवाई अड्डों को 100% पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं में बदलना शामिल है.

मैं 'उड़ान की सहजता' शब्द पर जोर दे रहा हूं, इसे आराम, सुविधा या सुरक्षा के अर्थ में ही रहने दें. हवाई सफर चुनने वाले यात्रियों के संबंध में जो भी पहलू हैं, हम उसे आज जो भी योजना या विचार प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसका केंद्र बनाएंगे.'

(With inputs from PTI and ANI)