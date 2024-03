बाजार में तेजी, निफ्टी 22,350 के करीब; IT चढ़ा, FMCG लुढ़का

वोडाफोन आइडिया इक्विटी के जरिए $1 बिलियन जुटाएगी

इसमें प्रोमोटर्स की ओर से 2,000 करोड़ रुपये का फंड भी जुटाया जाना शामिल है

केंद्र इस फंड जुटाने में भागीदारी नहीं करेगा

फंड जुटाने का मोड नहीं तय किया गया है

Note: वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी व डेट के जरिए कुल 45,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने को मंजूरी दी थी

Source: People in the know