बाजार सपाट होकर खुला, निफ्टी 24,800 के पार; मेटल, ऑटो में बिकवाली

मैप इन इंडिया ने ओला कैब्स को डेटा कॉपी और लाइसेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस भेजा

मैप इन इंडिया ने ओला कैब्स पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए उसके डेटा के इस्तेमाल का आरोप लगाया

मैप इन इंडिया के मुताबिक ओला का ये कहना कि ओला मैप्स को ओपन डेटा के जरिए उसने खुद डेवलप किया है, वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है

Source: Copy of notice seen by NDTV Profit