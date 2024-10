मीडिया में इनोवेशन की परंपरा और NDTV की विरासत को जारी रखते हुए, इस शिखर सम्मेलन में 'NDTV World' की लॉन्चिंग होगी. NDTV World की टैगलाइन होगी- 'Seeing the World from Where India Stands' यानी 'भारत जहां खड़ा है, वहां से दुनिया को देखना.'