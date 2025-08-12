ट्रम्प टैरिफ: आधे से ज्यादा अमेरिकी, रूसी तेल के इंपोर्ट के चलते भारत पर 50% टैरिफ का कर रहे हैं विरोध, नए सर्वे में खुलासा

अमेरिकी, भारत पर लगे टैरिफ को लेकर ट्रंप से कुछ खफा दिख रहे हैं. एक अमेरिकी थिंक टैंक के कराए गए सर्वे में पाया गया है कि 53% अमेरिकी रूसी तेल आयात के मामले में भारत पर डॉनल्ड ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ का विरोध करते हैं, जबकि 43% इसका समर्थन करते हैं.

ये सर्वे ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने हाल ही में अपने सहयोगी भारत पर भारी टैरिफ लगाया है और कुछ उत्पादों पर इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है.

ट्रम्प ने 3 अगस्त को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गिरा सकते हैं."

भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है. इससे कई उत्पादों पर भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के खिलाफ सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है.