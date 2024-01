Republic Day 2024: कर्तव्य पथ पर महिलाओं ने दिखाई ताकत; पहली बार ट्राई सर्विस वीमेन ग्रुप ने लिया हिस्सा, CAPF की कमान संभाली

इसी तरह एयरफोर्स कॉन्टिंजेंट में भी स्कवॉड्रन लीडर रश्मि ठाकुर, सुमिता यादव और प्रतिती अहलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल महिलाओं को लीड कर रही थीं.

DRDO की महिला केंद्रित थीम

DRDO ने भी अपने कई अहम इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन किया. इस दौरान DRDO की Women power in protecting the nation by providing the defence shield in all five dimensions, namely land, air, sea, cyber, and space' पर केंद्रित थी.

CAPF के सभी दस्तों की कमान महिलाओं के हाथ में

CAPF के सभी दस्तों की कमान महिलाओं के हाथ में थी. BSF की कमान असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लकड़ा के हाथ में थी, जबकि CISF का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट तनमयी मोहंती कर रही थीं. CRPF की कमांड असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा और SSB का नेतृत्व डेप्यूटी कमांडेंट नैनसी सिंघला के पास था.